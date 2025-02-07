Глава гильдии актеров кино России Валерия Гущина попала в больницу

Глава Гильдии актеров кино России Валерия Гущина попала в реанимацию. Об этом 7 февраля сообщил ее супруг.

«Она находится сейчас в больнице, в палате реанимации. С 1 декабря болела дома, а потом ее забрали в больницу», — приводит слова мужчины «Регнум».

Как уточняется, директора профсоюза госпитализировали с инфекционным правосторонним нефритом.

Гущина работает в Гильдии с 1988 года. Директором она стала в 1995 году. Гущина — заслуженный работник культуры РФ.

Ранее мы писали о том, что у легкоатлетки Светланы Мастерковой обнаружили злокачественную опухоль мозга, ее также госпитализировали. Утверждается, что спортсменки начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. На днях ей ввели противоопухолевые препараты и отпустили домой. Состояние Мастерковой удовлетворительное, но симптомы болезни сохраняются. Врачи запретили ей выполнять тяжелую работу.