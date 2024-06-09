Лидер группы «Пасека» ранил ножом главу АНО «Цифровые платформы» и убил его друга

В Москве 47-летний лидер группы «Пасека» Роман Медведкин ранил ножом главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и убил его друга. Музыкант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в ночь на 8 июня Щельцин с другом вышли из подъезда многоквартирного дома, расположенного на Сиреневом бульваре, и услышали громкие крики, доносившиеся с детской площадки.

Мужчины подошли к шумевшим мужчине и женщине, которые активно что-то искали, и сделали им замечание.

В ответ пьяный лидер «Пасеки» накинулся на приятеля Щельцина и нанес ему девять ударов ножом. После расправы над жертвой музыкант трижды ударил ножом Арсения и быстро скрылся с места преступления.

Приятелей экстренно госпитализировали, спасти удалось только Щельцина, он в реанимации в тяжелом состоянии.

Медведкина задержали и уже допросили следователи. Суд вскоре изберет ему меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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