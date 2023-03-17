Лежит на машине 6 часов: жительница Екатеринбурга не дает коллекторам забрать имущество

В Екатеринбурге на улице Онуфриева местная жительница уже 6 часов защищает машину от коллекторов. Она работает арбитражной управляющей. Женщина рассказала, что полицейские на ее обращения не реагируют. О подробностях сообщает URA.RU.

«Я — арбитражный управляющий, меня официально назначил суд. Мне на хранение передали автомобиль банкрота, я подписывала акт приемки. И забрать его могут только приставы», – подчеркнула арбитражная управляющая.

Машина банкрота находится на парковке. Днем женщине позвонил охранник и сказал, что приехал эвакуатор и пытается забрать транспортное средство.

«Я подъехала, и вот уже шесть часов лежу на автомобиле и охраняю, чтобы потом ко мне не было претензий», — отметила женщина.

По словам коллекторов, они приехали от банка, которому владелец должен крупную сумму, а машина находится в залоге. Женщина ответила им, что они могут официально войти в реестр кредиторов и получить до 90% от продажи машины в таком случае.

«Но это нужно делать официально», — говорит она.

Жительница уверяет, что уже несколько раз вызывала полицию, но те отказываются приезжать на вызов, так как факта кражи нет.

Журналисты портала URA.RU по данному инциденту сделали запрос в УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, а по их результатам примут обоснованное процессуальное решение.

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