«Лежит и хрипит»: житель курской Суджи рассказал, как его беременную жену расстрелял боец ВСУ

Мужчина, чья беременная жена была убита бойцами ВСУ при эвакуации из Суджи, рассказал о трагедии журналистам. По словам россиянина, врачи пытались спасти раненую супругу, но их старания оказались тщетны.

Семейная пара эвакуировалась из Суджи на разных машинах. Во время переезда они попали под обстрел ВСУ. Мужчина заметил ведущего по нему огонь украинского солдата: ему удалось проскочить его, а вот жене — нет.

Пуля задела беременную женщину. Дальше продолжать движение она не могла. Ей требовалась экстренная медицинская помощь. Вместе с жительницей Суджи ехала ее мама.

«Она выбегает, я открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит», — передает слова вдовца РИА Новости.

После этого семейство погрузилось в одну машину и продолжило путь. Мужчина ехал в ближайшую больницу и в скором времени добрался до нее, но было уже слишком поздно.

Ранее сообщалось, что расстрелянная ВСУ беременная в Судже закрыла собой от пуль двухлетнего сына. Об этом рассказал ее супруг.