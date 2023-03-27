Лежала в луже крови в собственном доме: 81-летней старушке в Красноярском крае перерезали горло

В поселке Большая Ирба Красноярского края была зверски убита пенсионерка. Ее нашли в собственном доме в луже крови с перерезанным горлом. Подробности произошедшего узнало издание kp.ru.

Местные жители рассказали, что убитая была довольно уважаемой женщиной – вдовой бывшего директора Ирбинского рудника. После смерти мужа она осталась жить в большом коттедже и стала распоряжаться всем имуществом покойного. 81-летняя старушка некоторое время назад наняла на работу одного из местных жителей для помощи в уборке снега. По предположению соседей, в один день она по доброте душевной пригласила мужчину к себе в дом, чтобы вместе выпить чаю, и тогда он ее и убил, намереваясь полностью обчистить коттедж.

Пенсионерку обнаружили 24 марта приятельницы, живущие неподалеку. Они пришли навестить ее, но никто дверь не открывал. Заволновавшись, что что-то произошло, они позвали на помощь знакомого, который сумел проникнуть в дом через окно. Внутри он обнаружил вдову, лежащую в луже крови с перерезанным горлом, а все вокруг было перевернуто.

Вскоре на место преступления прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов опросили местных жителей, и практически все указали на «работника». По их заявлениям, мужчина уже давно бездельничает и только пьет, так что он вполне мог ограбить богатую женщину.

Долго отпираться 47-летний подозреваемый не стал. Он сознался в содеянном и рассказал, что пришел к старушке, чтобы занять у нее три тысячи рублей на алкоголь. При этом на тот момент он уже был изрядно пьян. Однако женщина давать деньги отказалась. Тогда обвиняемый ударил ее сначала по лицу, а затем схватился за нож. Когда уже жертва была мертва, он полностью обчистил весь коттедж – взял заначку, «гробовые» 80 тысяч рублей, ювелирные украшения и другие ценные вещи. После этого он скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем».

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