Лежал в районе железнодорожных путей: в Подмосковье нашли мертвым куратора ведущих российских кинофестивалей
Baza: куратора российских кинофестивалей нашли мертвым и опознали по документам.
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В Подмосковье нашли мертвым куратора ведущих российских кинофестивалей, члена жюри международных мероприятий Алексея Медведева. Он с 21 июля не выходил на связь.
О том, что Медведев умер, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». В его сообщении говорится: «Найден, погиб».
О причинах смерти не говорится. Было ли опознание, неизвестно.
Как пишет Telegram-канал Baza, Медведева нашли 17 августа. Он лежал в районе железнодорожных путей. Тело обнаружили случайные люди.
При себе у Медведева были документы – по ним кинокритика быстро опознали.
Напомним, он проживал в Мытищах. Медведев курировал фестивали «Послание к человеку» и «Зеркало».
Ранее театрального режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в квартире. Тело пролежало длительное время и успело мумифицироваться. Оказалось, что умершая была вдовой второй женой Рубена Симонова, который руководил театром им. Вахтангова до 1968 года.