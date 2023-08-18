Лежал в районе железнодорожных путей: в Подмосковье нашли мертвым куратора ведущих российских кинофестивалей

В Подмосковье нашли мертвым куратора ведущих российских кинофестивалей, члена жюри международных мероприятий Алексея Медведева. Он с 21 июля не выходил на связь.

О том, что Медведев умер, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». В его сообщении говорится: «Найден, погиб».

О причинах смерти не говорится. Было ли опознание, неизвестно.

Как пишет Telegram-канал Baza, Медведева нашли 17 августа. Он лежал в районе железнодорожных путей. Тело обнаружили случайные люди.

При себе у Медведева были документы – по ним кинокритика быстро опознали.

Напомним, он проживал в Мытищах. Медведев курировал фестивали «Послание к человеку» и «Зеркало».

Ранее театрального режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в квартире. Тело пролежало длительное время и успело мумифицироваться. Оказалось, что умершая была вдовой второй женой Рубена Симонова, который руководил театром им. Вахтангова до 1968 года.