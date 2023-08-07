Найденная мертвой Светлана Джимбинова оказалась вдовой режиссера Рубена Симонова

Найденная мертвой театральный режиссер Светлана Джимбинова оказалась вдовой режиссера Рубена Симонова. У нее остался долг за коммунальные услуги в размере 156 тыс. рублей.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Джимбинова родилась в 1940 году. У нее был ряд хронических заболеваний.

Первоначально говорилось, что режиссер скончалась год назад. Коммунальщики говорят, что раньше – с декабря 2020 года Джимбинова не платила за коммуналку.

Долг в размере 156 тыс. рублей был взыскан в судебном порядке. В итоге деньги стали постепенно снимать с пенсионного счета. О судьбе хозяйки никто даже не думал.

Оказалось, что Джимбинова была второй женой Рубена Симонова. Он руководил театром им. Вахтангова до 1968 года. Между Симоновым и Джимбиновой была большая разница в возрасте - 41 год. При нем режиссер попала в театр.

Выйдя на пенсию, она прекратила общаться с коллегами. Соседи по дому забили тревогу, когда перестали видеть женщину, двери никто не открывал, на звонки не отвечал. После вскрытия замков в одной из комнат нашли ее мумифицированное тело.