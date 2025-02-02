Лежал в кроватке без признаков жизни: родители насмерть отравившихся детей потеряли пятого малыша

В Красноярском крае в семье, где ранее погибли четверо детей от отравления инсектицидами, погиб пятый малыш. По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами.

Малыш у семьи из села Красная Сопка родился три месяца назад. В ночь на 2 февраля грудничку стало плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Предварительно мальчик захлебнулся рвотными массами. Родители обнаружили его без признаков жизни прямо в кроватке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

21 сентября в селе Красная Сопка произошла трагедия. После ужина пельменями в больницу была доставлена с отравлением семья. Взрослые выжили, а дети 6, 11, 12 и 13 лет — умерли. Позже выяснилось, что причиной случившегося стало отравление средством от насекомых, которое отец несовершеннолетних распылил и плохо проветрил комнаты.

В ноябре 2024 года 32-летняя мать погибших детей родила пятого ребенка. Малыш появился на свет здоровым — на нем не сказалось отравление ядами.