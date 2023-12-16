Лежал на полу и не мог добраться до выхода: 61-летнего мужчину с отказавшими ногами спасли из запертого дома

В Добровском районе Липецкой области пожарные пришли на помощь к 61-летнему мужчине. Хозяин не мог выбраться из собственного жилья, потому что у него отказали ноги, передает Kp.ru.

Экстренная помощь потребовалась 61-летнему дедушке, который проживает в селе Большие Хомяки. Спасателям пришло сообщение, что мужчина оказался заблокирован в собственном доме. Он не мог самостоятельно покинуть жилище, так как в моменте отказали ноги.

В итоге через некоторое время к дому мужчины прибыли сотрудники спасательного ведомства. Они выломали окно, проникли в жилище и увидели лежащего на полу дедушку — он не мог добраться до выхода.

Спасатели подняли мужчину и перенесли его на кровать. Прибывшие по вызову медики оказали хозяину дому необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина помогла незнакомому мужчине отбиться от грабителя. Она вызвала на место ЧП скорую и полицию.