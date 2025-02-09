Лежал на дне ущелья: обнаружено тело пропавшего в Абхазии россиянина

Тело пропавшего туриста из Тюмени обнаружили в ущелье около озера Рица в Абхазии. Об этом сообщается на сайте МЧС Республики.

По предварительным данным, 38-летний турист мог сорваться со скалы. Спасатели обнаружили его тело утром 9 февраля в районе 35 километра Рицинского ущелья. Поиски пропавшего россиянина велись с 31 января, пояснили в ведомстве.

На данный момент поисковики поднимают тело туриста из каньона.

Напомним, житель Тюменской области поднялся на озеро Рица вечером в пятницу, 31 января. Сотрудники администрации парка предоставили ему ночлег.

Утром мужчина внезапно пропал. Он ушел и оставил на месте ночлега личные вещи и документы. После этого сотрудники парка отдыха обратились в МЧС.

Спасатели искали мужчину с 31 января по 6 февраля, затем поиски приостановили из-за непогоды и возобновили лишь 9 февраля. Прорабатывались всевозможные маршруты пропавшего.