Летевший с докладом об экстренной помощи врач спас жизнь ребенку на борту самолета

Четырехлетнему ребенку стало плохо на борту самолета, летевшего из Набережных Челнов. К счастью, рядом оказался реаниматолог, который спас жизнь юному пассажиру. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, все произошло во время полета в Санкт-Петербург на высоте в 10 тыс. м. Ребенку неожиданно стало плохо, у него начались судороги и поднялась температура. Тело будто горело.

«Он находился в полукоматозном состоянии», – говорится в сообщении.

На борту было 200 пассажиров, один из них оказался врачом. Он смог помочь мальчику, поэтому экстренной посадки не понадобилось. Ребенок пришел в себя и потянулся к родителям.

Оказалось, что медик летел в Санкт-Петербург на Всероссийский конгресс ведущих анестезиологов и реаниматологов. Он подготовил доклад, посвященный экстренной помощи пациентам в неотложных состояниях.

Ранее мы писали о том, что в аэропорту города Минеральные Воды скончался 55-летний житель Пятигорска. Он получил сильный удар в голову во время драки на борту самолета. Как стало известно, пассажир летел из Санкт-Петербурга. В течение полета двое других мужчин 42 и 36 лет скандалили, что сильно не нравилось пятигорчанину.