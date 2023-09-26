Жара и духота: в аэропорту Сочи 250 человек уже несколько часов не могут взлететь

250 пассажиров не могут вырваться из самолета в Сочи, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Рейс Сочи-Москва должен был вылететь еще в 12:25, но вылет отложили, когда люди уже были на борту самолета. Сначала время вылета перенесли на полчаса, а позже еще на полтора. В итоге пассажиры оказались заблокированы в душном самолете. Трап от входа убрали, а кондиционеры так и не заработали.

На борту находилась и певица Милена Дайнега. Отмечается, что причиной задержки стали технические неполадки. Самолет дважды не смогли завести. После второй неудачной попытки улететь у людей началась паника: многие плакали, падали в обморок. Журналисты уточняют, что спустя три часа стоянки, людям все же разрешили покинуть самолет.

При этом, по словам очевидцев, бортпроводники никак не помогали людям, которые падали в обморок. Они также держали дверь самолета открытой, что является нарушением правил безопасности. Сейчас пассажиры ждут нового рейса. Деньги за билеты возвращать им не собираются.

Ранее мы писали о том, что из России выдворяют армянского мигранта, спасшего троих детей в горящем доме.