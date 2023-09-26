Из России выдворяют армянского мигранта, спасшего троих детей в горящем доме

Суд в Екатеринбурге принял решение о депортации из России армянского мигранта Геворга Аветисяна. Он просрочил миграционные документы, хотя выехать из страны не мог из-за отбытия условного срока. Мужчина известен тем, что в 2019 году спас из горящего дома троих детей, за это он был награжден Следственным комитетом.

Подробности о сложившейся ситуации сообщает сайт E1.RU.

По словам Аветисяна, для продления документов требовалось выехать за границу. Однако до 20 мая действовало ограничение на выезд не только из страны, но и из города.

«Чкаловский районный суд решил меня выдворить из страны. Даже не дали забрать ребенка из школы», - рассказал мигрант.

Условный срок мужчина получил за избиение дальнего родственника. Ему назначили 4 года условно, хотя первоначально речь шла о 12-ти. Мужчине «зачли» подвиг по спасению детей.

Сейчас Аветисян находится в изоляторе. Он переживает, с кем останутся трое детей. Всего у мужчины пятеро детей. Но после развода двое остались с бывшей женой. Мать Аветисяна – гражданка России, проживает в Екатеринбурге. После решения суда ее сын не сможет въехать в страну в течение пяти лет.

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