Легкоатлет убил молотом зрителя на студенческих соревнованиях

28 января в штате Колорадо в США прошли студенческие соревнования по метанию молота. Во время состязаний случилось ЧП: один из спортсменов случайно кинул снарядом в зрителя.

Легкоатлет кинул семикилограммовый снаряд в сторону зрителей. Он прилетел в мужчину, который пытался загородить жену и ребенка, чем, возможно, спас им жизнь.

Мужчина умер на месте от полученных травм, пишет Eyewitness News.

Руководитель кампуса Университета Колорадо Дженнифер Собанет пояснила, что это ужасная авария. Представители вуза сосредоточены на поддержке всех участников.

Неизвестно, каким образом снаряд попал именно в зрителя. Уточняются обстоятельства произошедшего. Снаряд представляет собой тяжелый мяч на цепи весом в 7 кг.

Ранее в Таиланде россиянин получил смертельную травму головы при падении с мотоцикла. На одном из поворотов он потерял управление над транспортным средством и врезался в дорожное ограждение.