Лечившийся в России гражданин Саудовской Аравии умер после снятия с рейса в аэропорту Домодедово
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27-летний гражданин Саудовской Аравии умер после отказа в посадке на рейс в аэропорту Домодедово. Мужчина лечился в России несколько месяцев, он находился здесь по туристической визе.
Подробности сообщает mk.ru.
По информации издания, 22 октября мужчину привезли в частную клинику из аэропорта. Спустя 10 минут после поступления он скончался.
В день трагедии турист должен был улететь на родину, однако у него не было сопровождающего. Известно, что погибший страдал болезнью двигательного аппарата – из-за отсутствия сопровождающего ему отказали в посадке.
В России инвалид проходил курс лечения в государственных медицинских учреждениях. Полиция выясняет обстоятельства смерти.
Ранее сообщалось о смерти в Италии российского журналиста Андрея Егоршева. Ему было 59 лет.