Лечили под общим наркозом: пациент умер после посещения частной стоматологической клиники

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пациента одной из частных стоматологических клиник Хабаровска. Причину его гибели установят после вскрытия.

О начале проверки работы медицинского учреждения и летальном случае пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону. В управлении заявили, что пациент частной клиники скончался после приема. Россиянина госпитализировали, но спасти его не удалось.

Лечение, по данным правоохранителей, проходило под общим наркозом. Сейчас в Следственном комитете решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Основанием для начала расследования может стать причина смерти пациента.

Похожий случай произошел в одной из клиник Липецкой области. Врачи сделали укол 22-летней девушке, после чего она потеряла сознание. Прибывшие на вызов медики не смогли реанимировать пациентку.