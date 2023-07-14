«Лечили неизвестно от чего»: мать рассказала, как ее маленький сын умирал в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге в больнице умер полуторагодовалый мальчик. Мама ребенка рассказала, что после прогулки у него появилась рвота и тошнота. Факт смерти подтвержден, проводится проверка. Об этом сообщается на сайте E1.ru.

Журналисты поговорили с матерью ребенка. Она заявила, что ему стало плохо 2 июля. Была вызвана бригада скорой помощи. Медики посоветовали либо вести ребенка в больницу или вызвать дежурного врача утром. Родительница приняла решение оставить свое чадо дома.

Но через 15 минут мальчика снова стошнило и тогда его отвезли в больницу, где ставили ему капельницы.

Мать сказала, что утром ребенку стало лучше, он позавтракал, потом пообедал, но ужинать не захотел. Попил не больничный кефир, после чего его состояние снова ухудшилось. В результате ему поставили еще капельницу. По словам врачей, у мальчика была тахикардия и одышка.

Потом ребенка доставили в другую больницу. Мать рассказала, что ночью сын кричал от боли и его рвало. Позже появилась температура. Ребенка решили доставить ДГБ. Там он скончался.

«Нам сказали, что сделали все возможное. Спросила у врачей (что случилось), но они развели руками. До среды ребенка лечили неизвестно от чего», – отметила женщина.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что взяли ситуацию на особый контроль. Случай смерти мальчика будет тщательно разобран.

Ранее мы писали о том, что полугодовалый ребенок с кашлем умер через день после посещения врача в Нижнем Тагиле.