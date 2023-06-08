Лапу ампутировали, ухо сгорело до основания: дети избили и подожгли кошку в Хабаровске

В Хабаровске врачи провели несколько операций кошке, которую избили и подожгли дети. Хозяйка животного рассказала о ее самочувствии сейчас.

Спустя неделю после случившегося состояние кошки улучшилось, но питомцу нужен уход.

«Лапку спасти не удалось. Ее ампутировали до середины плеча. Одного ушка тоже нет…», - сообщила хозяйка.

Кошка пока остается в клинике, ей обрабатывают швы. Несмотря на белую пелену на глазах, кошка сможет видеть, слух не нарушен. Ветеринары чистят нос, который внутри тоже в ожогах.

У кошки есть аппетит, она не боится людей.

Хозяйка тем временем ищет предполагаемых живодеров. Она нашла две камеры, которые могли снять детей, издевавшихся над животным.

Женщина написала заявление в полицию, пишет сайт kp.ru. Дело взято на контроль прокуратурой.

Инцидент произошел 1 июня. Годовалая кошка пропала и вернулась домой спустя день, она была еле живой. Из-за ожога глаза покрылись белой пеленой, ухо сгорело до основания, лапа оказалась раздроблена, хвост перебит.

Ранее мы писали о состоянии козы, которую изнасиловал судимый мужчина в Пермском крае.