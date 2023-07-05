Квартиры и два скромных авто: как живет обвиняемый в мошенничестве ректор РАНХиГС Максим Назаров

Стало известно, сколько зарабатывал ректор РАНХиГС Максим Назаров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает Life.ru.

Уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Если вина будет доказана, он будет лишен свободы на срок до 10 лет.

Обвинение Назарову выдвинуто в рамках дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и её подельников: директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.

По данным следствия, все вышеуказанные люди занимались хищением бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». За два года они фиктивно трудоустроили 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС. Все фигуранты дела свою вину признали.

Известно, что Максим Назаров осуществлял руководство деятельностью вуза по вопросам реализации основных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования и обеспечивал организацию учебной работы факультетов и кафедр. Кроме этого, он курировал взаимодействие РАНХиГС с иностранными вузами и контролировал работу нескольких институтских управлений.

Он также занимал должность ректора РАНХиГС после отставки Владимира Мау, который также был фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Согласно опубликованным сведениям о доходах Назарова, его заработок вырос с 5,3 млн рублей в 2013 году, когда он только устроился в РАНХиГС, до 18,2 млн рублей в 2020-м. Последняя доступная общественности декларация относится к 2021 году — тогда Назаров заработал чуть меньше — всего 16,6 млн.

Проректору принадлежат две квартиры площадью 63,1 и 75,4 квадратных метра и два автомобиля — отечественный ВАЗ-2106 2000 года выпуска и Mitsubishi Outlander последнего поколения.

Остальным имуществом в семье владеет супруга Назарова — 39-летняя Галина Процанова. Официально женщина зарабатывает намного меньше мужа — как следует из той же декларации проректора, за 2021 год она заработала всего 2 млн рублей — и ездит на бюджетном японском паркетнике Nissan X-Trail.

При этом она также владеет земельным участком с 200-метровым домом и квартирой площадью 60 квадратов.

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