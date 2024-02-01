Квартиру женщины с пятью детьми выставили на торги из-за долга в 16 тысяч рублей

Многодетная жительница Нижнего Новгорода может оказаться на улице вместе с семьей из-за долга в 16 тысяч рублей. Судебные приставы выставили на торги квартиру женщины.

При этом недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее 7 миллионов рублей, оценили всего в 4 миллиона рублей.

Как заверила мать пятерых детей, акт об аресте имущества и экспертное заключение ей никто не предоставил.

«Пристав должен руководствоваться соразмерностью накладывания ареста на имущество», — сказала женщина в сюжете YouTube-канал «Кстати новости Нижнего Новгорода».

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что судебный пристав, наложившая арест на квартиру, уволилась. Другая сотрудница Федеральной службы судебных приставов (ФССП) посоветовала россиянке обжаловать решение в суде.

Ранее мы писали, что в Москве пенсионерка решила расправиться с сыном из-за имущественных споров. Она заказала его убийство, но осуществить план не смогла.