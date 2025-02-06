«Быстро, резко и продуманно наркоманам не сделать»: криминалист Игнатов об убийстве внучкой экс-мэра Самары

Криминалист Михаил Игнатов считает, что у подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены были подельники. Комментарий эксперта приводит сайт «Страсти».

«Что касается загадочного исчезновения и убийства бывшего мэра города Самары и его жены, то в СМИ звучат разные версии. Писали, что убили, расчленили, поместили в бочку, облили кислотой. По подозрению в совершении преступления задержана внучка. Я считаю, задержана объективно, потому что все доказательные базы сводятся к ней, что девушка причастна к этому преступлению. Если судить по результатам камер видеонаблюдения, она единственная, кто заходил в квартиру и выходил. Тем более выходила с пакетами, сумками. Что в них было, никто толком объяснить не может. На месте оперативников я бы тоже предположил, что девушка причастна к исчезновению и убийству семейной пары» , - сказал Игнатов.

По его мнению, у внучки могли быть корыстные мотивы.

«Скорее всего, есть финансовая подоплека: или она захотела завладеть недвижимостью, которая принадлежала пропавшим супругам, или ценными предметами, которые ей никогда бы не отдали. Я считаю, были подельники. Их надо искать. То, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали, не говорит о том, что их там не было. Камеру можно всегда отключить на какое-то время или просто выключить свет на час-полтора и сделать все, что угодно: и трупы вынести, и вывести их живыми из квартиры и увезти в неизвестном направлении. В данном случае свет отсутствовал и камеры также не работали. Доказывать по одним результатам камер я считаю неправильно. Здесь надо разбираться, были ли камеры в рабочем состоянии в течение месяца» , - поделился мнением Игнатов.

Криминалист также рассказал, могла ли наркоманка совершить убийство дедушки и бабушки. В СМИ распространилась информация, что внучка убитых употребляла запрещенные вещества.

«Чтобы совершить такое преступление, нужны хладнокровие, очень серьезный мотив. И опять же ты убиваешь не случайных людей, а родных и близких. С другой стороны, у человека в состоянии наркотического опьянения движения могут быть замедленными. Быстро, резко и продуманно они вряд ли что-то могут сделать. Я нигде не видел объективного подтверждения, что подозреваемая была наркоманкой. Есть сплетни и слухи, официальной информации я не слышал. Кроме того, с ее ребенком сидела пропавшая/погибшая бабушка. А выгодно ли ей было, чтобы бабушки не стало? Ребенка больше не на кого оставить» , - сказал Игнатов.

Он отметил странность в гибели Тархова и его жены, а именно отсутствие следов крови и расчленения в квартире.

«Не факт, что убили в квартире. Могли отключить электроэнергию и вывезти живыми, потом сделать с ними все, что угодно. Поэтому эксперты-криминалисты, обследуя квартиру, не нашли там следов крови, следов расчленения. Хотя в этом случае следы крови должны были остаться, и эксперты обнаружили бы их при помощи специального оборудования. Но ничего этого обнаружено не было. Следствию предстоит очень тяжелая работа. В первую очередь надо разговорить задержанную внучку» , - заключил криминалист.

Ранее Михаил Игнатов раскрыл подробности убийства певца Игоря Талькова.