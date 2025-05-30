Попали в секту: 61-летняя дочь Йоко Оно рассказала правду о похищении

61-летняя дочь японской художницы Йоко Око рассказала, как была похищена отцом и попала с ним в секту. В ней запрещалось пользоваться средствами связи – в результате Кёко даже не знала, что мать и отчим ее ищут.

Подробности приводит издание RadarOnline.

Отец похитил Кёко вскоре после свадьбы художницы и участника группы The Beatles. Вместе они попали в религиозную секту, в которой участники делали то, что говорил лидер.

«Мама и Джон делали всё, чтобы достучаться до меня. Это может показаться, будто мне всё было безразлично. Но я жила на ферме в Айове. У нас не было телевизора», - поделилась Кёко.

Отец исчез с восьмилетней дочерью в 1971 году. Спустя 23 года разлуки Кёко позвонила матери. Та расплакалась при разговоре – с того времени они стали проводить время вместе.

Ранее музыкант Пол Маккартни признался, что Йоко Оно мешала записи песен The Beatles.