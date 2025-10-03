«Желательно с педагогическим образованием»: обвиненный в плохом обращении с персоналом Виторган вновь ищет няню дочкам

Актер Эммануил Виторган рассказал, что находится в поисках хорошей няни для дочерей. Он заверил, что с прошлой помощницей они расстались, так как дети подросли, и им теперь нужен другой специалист.

В личном блоге Эммануил отметил, что ему нравилась работа прошлой няни. По его словам, женщина соблюдала чистоту и хорошо относилась к детям.

«С болью в сердце пришлось расстаться. Что делать, мы подросли! Ищем няню, желательно с педагогическим образованием или с хорошим опытом! Старшая пошла в 1 класс, младшая в подготовительной группе», - поделился Виторган.

Впрочем, не со всеми предыдущими нянями актер расставался полюбовно. Одна из бывших помощниц звезды обвиняла его в плохом обращении. Со слов женщины, Эммануил с супругой унижали ее, насмехались и требовали выполнять обязанности уборщицы, хотя это не обговаривалось при приеме на работу.

