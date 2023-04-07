Курганец во время ссоры силой усадил сожительницу на горячую плиту и предстал перед судом

В Курганской области местный житель посадил сожительницу на горячую плиту, за что получил срок. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт региональной прокуратуры.

По данным источника, инцидент произошел в ноябре прошлого года в селе Ялым Притобольного района. Отмечается, что мужчина в ходе ссоры силой усадил сожительницу на горячую плиту печи, удерживал ее там и не давал слезть. Обвиняемый причинил ей телесные повреждения. Женщина испытала физическую боль: она получила ожоги второй и третьей степени.

Мужчина предстал перед судом и был приговорен к лишению свободы на два года условно. Ему также назначили испытательный срок на один год.

Ранее мы писали о том, как жительница Саратовской области поругалась с мужем и воткнула ему ножницы в спину. Инцидент произошел в Пугачеве. В жилом доме начался конфликт между супругами, который привел к травмам.

Сообщается, что жена после употребления алкоголя схватила ножницы и ударила ими супруга. Причина такого поступка пока не называется. Пострадавший получил колото-резаную рану задней поверхности грудной клетки. Он обратился в районную больницу, где ему диагностировали травматический пневмоторакс. Мужчина находится под наблюдением врачей. Женщину задержали.