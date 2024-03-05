«Купили за 3 копейки в китайском магазине»: учительница унизила школьника из-за якобы поддельной одежды

В Курганской области учительница унизила школьника, посчитав, что он надел не брендовые, а поддельные вещи. Она заявила, что его образ был куплен в китайском магазине за 3 копейки. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Родительский комитет Курганской области».

По данным авторов поста, в Кетовской школе педагог повела себя некомпетентно при разговоре с несовершеннолетними. Женщина стала придираться к внешнему виду мальчика, заявляя, что он носит не оригинальные вещи, а копии. В записи беседы, которая появилась в Сети, слышно, как учительница говорит: «Ну какая она ваша брендовая вещь? О чем вы говорите? Вы в жизни не видели никогда брендовые вещи... Вы, извините, купили ее за 3 копейки в китайском магазине и бренд какой-то наделали».

Ученик же, споривший с преподавательницей, заявил, что продолжит носить, что ему нравится. После этого женщина решила обратиться в полицию.

Получить комментарии по данной ситуации СМИ пока не получилось. Руководство школы не выходит на связь. Отреагировал только председатель родкомитета Юрий Леонов. Он заявил Ura.ru, что педагог продемонстрировала хамство и свою некомпетентность.

Ранее в Санкт-Петербурге учитель физкультуры выбил зубы напугавшему его младшекласснику.