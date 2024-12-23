Купили спальные мешки для бойцов СВО: молодожены потратили отложенные деньги на гуманитарную помощь

Молодожены решили потратить накопленные на свадьбу деньги оригинальным способом. Вместо салютов и украшений они выбрали спальные мешки для бойцов СВО на передовой.

Анастасия и Никита прямо в день свадьбы отправили российским военнослужащим гуманитарную помощь. Они закупили для бойцов в зоне специальной военной операции 25 спальных мешков.

Решение о том, как потратить накопленные средства, приняла Анастасия, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Девушка работает координатором Челябинского отделения «Народного фронта», поэтому она знает, что нужно бойцам.

Супруг поддержал инициативу жены. Он также уверен в том, что даже небольшая помощь будет бесценна для солдат на передовой.

Ранее сообщалось, что партия ЛДПР отправила двойнику Владимира Жириновского квадроциклы на СВО. Мужчина прославился своими пародиями на известного политика.