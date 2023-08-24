Купил оружие тайком: подросток приобрел пистолет на маркетплейсе и выстрелил другу в лицо

Московский школьник ранил своего товарища из пистолета, приобретенного в интернет-магазине. Пострадавший мальчик попал в больницу с травмами глаза. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, передает РЕН ТВ.

Несовершеннолетний житель столицы решил обзавестись оружием и выбрал подходящий для себя пневматический пистолет на маркетплейсе. Зная, что родители не одобрят подобную покупку, 15-летний юноша скрыл факт приобретения и сам опасный предмет. По данным источника, он хранил пневматику у себя в комнате.

Через какое-то время школьник опробовал покупку, но странным способом — от его действий пострадал друг. Юноша выстрелил в лицо товарищу. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Пострадавшего мальчика доставили в больницу с травмами глаз. Предполагается, что пуля могла остаться в теле. Госпитализированным школьником сейчас занимаются врачи, а его другом-хулиганом — сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Кузбассе конфликт между двумя местными жителями закончился стрельбой. Один из мужчин выстрелил оппоненту в лицо из травматического пистолета.