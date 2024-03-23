Купил билеты на концерт в качестве сюрприза: инвалид-колясочник ценой жизни спас свою девушку в «Крокусе»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжают приходить истории о самоотверженном поведении людей, не щадящих свои жизни ради спасения близких. Одним из таких примеров стал случай с 25-летним инвалидом колясочником Максимом Вербениным и его девушкой. Молодой человек ценой своей жизни спас возлюбленную от пуль террористов, передает Life.ru.

Максим приобрел билеты на концерт группы «Пикник» в качестве сюрприза для своей второй половинки, которая обожает этот музыкальный коллектив. В момент захвата, когда вооруженные люди ворвались в здание, пара попробовала покинуть «Крокус» через эвакуационный выход, но столкнулась с препятствием — спуски не были оборудованы пандусами.

В какой-то момент боевики стали стрелять в сторону молодых людей. Максим упал на возлюбленную и прикрыл ее от пуль своим телом. Благодаря этому девушка осталась жива, а парень, по трагичному стечению обстоятельств, погиб.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в зале «Крокуса». Посетитель таким образом спас жизнь себе, супруге и еще десяткам граждан.