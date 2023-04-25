Культиватор отрезал две ноги пенсионеру из Подмосковья: мужчина скончался

70-летний пенсионер их Подмосковья попал под трактор-культиватор, который отрезал ему две ноги. Мужчина умер в больнице от тяжелых травм. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что трагедия произошла в деревне Лаптево Раменского района. Пенсионер позавтракал и решил вспахать землю. На своих 24 сотках семья выращивала овощи и растения. Трактор-культиватор мужчина купил порядка 20 лет назад, поменял у него блок питания и много раз хвастался родным и близким, как быстро заводится культиватор.

Обычно из сарая мужчина вывозил 100-килограммовый мотоблок на малом ходу. Но в тот злополучный день культиватор за что-то зацепился. Владелец попытался это исправить, подтолкнув его спереди назад.

«Однако трактор неожиданно сделал движение вперед. Пенсионер упал, и его ноги затянуло под агрегат», – отмечается в сообщении.

Мужчина стал кричать от боли так сильно, что сбежались родственники и соседи. Но трактор-культиватор уже успел ампутировать пенсионеру обе ноги по голени. Сотрудники медицинской службы доставили пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных травм.

Подчеркивается, что погибший работал инженером на вертолетном заводе, затем в автосервисе. Сейчас полицейские начали следственные проверки, а культиватор у семьи забрали.

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