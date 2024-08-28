Кубанские школьницы издевались над инвалидом, выпавшим из коляски
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Кубанские школьницы издевались над инвалидом, выпавшим из коляски. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В соцсетях жителей Краснодара появилось видео, на котором неизвестные подростки издеваются над инвалидом. На кадрах видно, как несколько школьниц сначала преследуют мужчину на коляске, ругаются на него матом, а спустя какое-то время смеются над ним. При этом инвалид лежит на земле, а коляска валяется рядом с ним.
Как сообщили очевидцы, все случилось в станице Скобелевской Гулькевичского района. Утверждается, что школьницы облили мужчину водой, а после намеренно перевернули его коляску.
Следственный комитет региона организовал проверку по факту случившегося. Личности нападавших устанавливаются.
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