Кубанские школьницы издевались над инвалидом, выпавшим из коляски. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В соцсетях жителей Краснодара появилось видео, на котором неизвестные подростки издеваются над инвалидом. На кадрах видно, как несколько школьниц сначала преследуют мужчину на коляске, ругаются на него матом, а спустя какое-то время смеются над ним. При этом инвалид лежит на земле, а коляска валяется рядом с ним.

Как сообщили очевидцы, все случилось в станице Скобелевской Гулькевичского района. Утверждается, что школьницы облили мужчину водой, а после намеренно перевернули его коляску.

Следственный комитет региона организовал проверку по факту случившегося. Личности нападавших устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что два жителя Петербурга загорелись, когда жарили шашлыки в подмосковном парке.