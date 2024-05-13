Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года за убийство жены Салтанат Нукеновой

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев проведет за решеткой 24 года за убийство жены Салтанат Нукеновой. Такой приговор зачитали в суде. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Верховный суд Республики дал мужчине 24 года колонии и взыскал 2,4 млн тенге. Напомним, что дело стало резонансным. За ним следили жители многих стран, а заседания транслировались в соцсетях.

После громкого суда в Казахстане приняли закон о домашнем насилии. Напомним, что Бишимбаев избил супругу в своем же ресторане и оставил умирать. Он уверял, что не хотел ей зла, и она сама ударилась головой об унитаз. Но после множества заседаний ему вынесли приговор. Люди были в ужасе от подробностей дела и требовали, чтобы был принят закон о домашнем насилии. Отмечается, что новый закон предусматривает наказание плоть до пожизненного лишения свободы.

Салтанат умерла в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года. Бывший министр часто менял свои показания, а когда девушка умирала звонил гадалке, а не в скорую помощь. Судмедэксперт заключил, что пострадавшая скончалась после избиения.

Ранее мы писали о том, что отец погибшей Салтанат Нукеновой требовал для Бишимбаева пожизненный срок.