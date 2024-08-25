Кто выбросил из окна 16-го этажа жену с ребенком в Москве

Известна личность мужчины, выбросившего из окна с 16-го этажа жену с ребенком в Москве. Им, по предварительным данным, оказался 39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как пишет издание, мужчина был женат на 36-летней женщине Милене. В браке они прожили около трех лет, у супругов родился ребенок. Ранее Александр проживал в Барнауле.

Источник SHOT сообщает, что правоохранители задержали мужчину — они сумели ворваться в квартиру, где он забаррикадировался.

На месте происшествия работают прокуроры. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 25 августа россиянин выбросил жену с грудным ребенком из окна 16-го этажа в ЖК «Лефортово парк» в Москве. После мужчина стоял на подоконнике без одежды и выбрасывал оттуда различные вещи. Приехавших на место полицейских он не пускал в квартиру.