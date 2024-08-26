«Кто приписал моего сына туда?»: мать предполагаемого участника захвата ИК-19 сделала заявление

Мать одного из предполагаемых участников бунта в колонии в Волгоградской области заявила, что ее сына нет на видео, на котором запечатлены моменты захвата. Она утверждает, что заключенный в этом не замешан. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Сын женщины числится как один из возможных террористов. При этом его мать в это не верит. Она отметила, что не увидела его в опубликованных роликах.

«Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Кто приписал его туда? <...> В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет», - заявила женщина.

По словам матери заключенного, ему до выхода из колонии остается всего два месяца. Он отбывает наказание за избиение человека до смерти во время уличной потасовки. Его родительница уверена, что ее сын не пошел бы на «греховные дела».

Напомним, что захват ИК-19 произошел 23 августа. Участвовали четыре человека. Штурм колонии произошел примерно в 16:00 того же дня.

Ранее бабушка одного из погибших при захвате сотрудников ФСИН сообщила, что он устроился в ИК-19 временно.