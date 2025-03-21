Крымскую поэтессу Елену Осминкину сбил автомобиль в Москве

Известную крымскую поэтессу Елену Осминкину сбил автомобиль. Инцидент произошел днем 21 марта в Москве на Балаклавском шоссе.

По данным mk.ru, 68-летняя женщина приехала в столицу вместе с мужем, чтобы навестить сына. Кроме того, у нее были запланированы и творческие мероприятия — 19 марта автор выступила в библиотеке-читальне имени Пушкина и должна была принять участие еще в ряде событий.

Случившееся ДТП ее задумки нарушило. Оно имело место на пешеходном переходе — один из водителей не затормозил перед «зеброй» и сбил пожилую женщину. Пострадавшей тут же помогли неравнодушные прохожие, ее увезли в реанимацию с переломом руки и сотрясением мозга.

Состояние женщины врачи оценивают как стабильное. Наехавшего на нее водителя привлекут к ответственности.

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