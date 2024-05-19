Крушение вертолета с президентом Ирана: что известно к этому часу

Спасатели добрались до места крушения вертолета с президентом Ирана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вечером 19 мая власти Ирана сообщили о крушении вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси. СМИ сообщали о жесткой посадке борта, на котором кроме президента, находился еще и глава МИД Ирана. Сразу после происшествия один из сопровождающих Раиси вышел на связь, но она быстро оборвалась.

О состоянии президента Ирана до сих пор ничего неизвестно — в районе поисков сильный туман, территорию прочесывает армия и спасатели. По последним данным, одной из групп удалось обнаружить место крушения, но никаких сообщений о состоянии здоровья первых лиц государства по-прежнему нет.

Тем временем, в официальном аккаунте Раиси в соцсетях появился призыв молиться за него.

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