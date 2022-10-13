В Индии крокодил разорвал 17-летнюю пастушку у реки на глазах у сестры

В индийском штате Одиша произошла трагедия – 17-летняя девочка стала жертвой крокодила, который напал на нее во время выпаса коз.

Несколько козочек зашли в речку, и девочка-пастушка по имени Шила решила вернуть их на берег, для чего сама зашла в воду. В этот момент из воды вылетел крокодил и схватил девочку. Свидетелем убийства Шилы стала ее младшая сестра, которая пасла коз вместе с ней.

Спасатели извлекли позже из воды лишь изуродованное тело погибшей, помочь ей было уже невозможно.

Семье погибшей девушки будет выплачено 400 тысяч рупий (примерно 313 тысяч рублей) в соответствии с индийской правительственной системой компенсации за смерть от нападения охраняемых диких животных.

Фото: Freepik