Криптовалюта и долги: в деле об убийстве найденного в чемодане мальчика появились новые подробности

У жительницы Перми, которая убила своего девятилетнего сына и вывезла его тело в чемодане к мусорным контейнерам, были многомиллионные долги. В ходе судебного разбирательства она пожаловалась, что зарабатывает 100 тысяч рублей и на погашение кредитов отдает 98 тысяч.

По данным РЕН ТВ, всего обвиняемая должна банкам 15 миллионов рублей. Как оказалось, женщина занималась криптовалютой и играла на рынке, потеряв огромную сумму денег.

При этом ее родители продали имущество и погасили часть задолженности дочери, но она вновь взяла кредит и неудачно инвестировала.

Напомним, 12 июля бездомный нашел на помойке чемодан, в котором было тело ребенка с признаками удушения и колото-резаными ранами. По делу об убийстве мальчика на следующий день задержали его мать. 34-летняя женщина заявила на допросе, что находилась в тяжелой жизненной ситуации.

Также сообщалось, что ребенок находился на домашнем обучении, со сверстниками не общался, был замкнут. Вероятно, у мальчика могли быть проблемы с психикой, однако мать за помощью не обращалась.