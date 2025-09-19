Криминальный след: что известно о состоянии девочки, получившей ожоги 87% тела при пожаре

В Свердловской области вспыхнул дом, в котором находился ребенок. 10-летнюю девочку с ожогами почти 90% тела доставили в реанимацию. Ребенка, оставшегося одного в горящем здании, спас случайный очевидец. Соседка рассказала, что причиной пожара мог стать поджог. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, ЧП произошло утром, около 9:50 в Дегтярске. По свидетельствам соседей, огонь сначала вспыхнул на хозяйственных постройках, а затем перекинулся на жилой дом.

«Я услышала треск, выглянула в окно — полыхают постройки. Вижу, мимо проезжает «Газель», из нее выскакивает молодой человек и бежит к дому. Люди разбили окно, он заскочил внутрь и передал девочку на руки», — поделилась одна из очевидцев.

Состояние ребенка, по ее словам, было крайне тяжелым: «Девочка была без сознания. У нее руки, ноги висели».

Мать ребенка позже в слезах рассказала журналистам, что оставила дочь спящей одну в доме, так как та училась во вторую смену. Сама женщина в это время отвезла младшего ребенка в сад и уехала со старшей дочерью по делам. Вернувшись, она увидела горящий дом и собственную дочь с чудовищными травмами. Именно мама самостоятельно доставила пострадавшую в больницу Екатеринбурга.

«Врачи ничего не говорят о ее состоянии, она в реанимации», — сообщила женщина.

По данным областной прокуратуры, у девочки ожоги 87% тела. В момент пожара в доме находилась только она одна. Семья многодетная, мать воспитывает детей без отцов.

Соседи не исключают версию поджога.

«Там нет ни проводов, ни электричества. То есть замкнуть ничего не могло», — заявила местная жительница.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

