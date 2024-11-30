Криминал исключается: следователи проверяют смерть мужчины, которого поцарапал собственный кот

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту гибели мужчины в Ленобласти. Смертельную рану ему нанес домашний кот, передает Kp.ru.

Житель области находился у себя дома в СНТ «Оснички» в Киришском районе. Жена в это время проходила лечение в санатории. Днем 22 ноября рыжий кот атаковал хозяин и нанес ему рану.

Кровь не останавливалась, поэтому мужчина обратился за помощь к соседу. Тот, в свою очередь, вызвал скорую. Однако медики не смогли помочь пострадавшему, к их приезду он умер.

Позже выяснилось, что хозяин кота болел сахарным диабетом. Из-за этого рана на его ноге никак не заживала. Следователи исключили криминал в данном случае. Более подробно о гибели мужчины станет известно по результатам проверки.

Ранее жительница Тюмени лишилась двух пальцев, решив погладить собаку. Инцидент произошел на турбазе.