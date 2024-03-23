Крид, Жуков, Успенская, Лазарев: кто из звезд отменил концерты после теракта в «Крокусе»

Некоторые российские артисты решили отменить свои концерты после теракта в «Крокус Сити Холле», случившегося 22 марта. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

Звезды решили отменить выступления в знак солидарности с жертвами трагических событий.

Сергей Жуков отменил концерт в Саратове, Полина Гагарина перенесла свое выступление в Пензе, Сергей Лазарев — в Кондопоге, Mary Gu — в Москве, Успенская — в Орехово-Зуеве и Коломне, а Егор Крид решил отложить все запланированные концерты.

Артисты выразили соболезнования семьям и близким погибшим в результате теракта.

«Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов, страшное горе. Я хочу сообщить о переносе концерта в Пензе 24.03. Подробности мы сообщим позже», — написала Гагарина на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла накануне, 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, где было полно людей, пришедших на выступление группы. Они начали стрелять по мирным гражданам. По последним данным, в результате происшествия погибли более 80 человек, число пострадавших выросло до 183 человек, из них восемь детей.

Ранее Кристина Орбакайте, Милош Бикович, Настя Ивлеева и другие звезды российского шоу-бизнеса выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».