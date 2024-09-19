Кричал, угрожал и матерился: учительницу увезли на скорой после конфликта с отцом школьника

В Челябинске учительница попала в больницу после того, как поссорилась с отцом ученика. Мужчина сильно накричал на педагога. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным источника, родитель школьника рассердился, когда узнал, что детям запрещают пользоваться телефонами на уроках. Свое недовольство он решил высказать преподавательнице. Видео случившегося опубликовали в Telegram-канале портала.

«Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься», - грубо обращался мужчина к учительнице.

После общения с родителем ученика женщине потребовалась медицинская помощь. Предварительно, у нее мог быть диагностирован инсульт.

Местная жительница рассказала, что после произошедшего школьники в панике. Из школы педагога выносили на носилках. В настоящее время в учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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