Кричала, но вместо помощи получила снотворное: раскрыты подробности смерти пациентки после липосакции в Петербурге

В Санкт-Петербурге допросили бывшего юриста клиники, где 47-летняя пациентка умерла после нескольких операций по липосакции. Она рассказала, что женщина, очнувшись от наркоза, кричала так, что слышал весь персонал, но вместо помощи ей дали снотворное.

Подробности приводит Kp.ru.

Информацию о происходящем женщина видела в чате – туда врачи отправляли сведения о всех пациентах. Операцию женщине сделали 6 сентября 2023 года – подготовка началась в 9 утра, а последние манипуляции провели в половине восьмого вечера.

Психолог, принятая в штат, указывала на высокий уровень тревожности пациентки – после вмешательства состояние оценивалось как 4 из 10.

После наркоза женщина жаловалась на нехватку воздуха. Состояние пациентки обсуждали все в клинике. Но даже понимая, что что-то не так, утром на следующий день кто-то из медиков «проставлялся», все ели роллы и говорили про клиентку.

«Я сначала подумала, что все обсуждают другую пациентку. Буквально за две недели до Анны другая клиентка после операции очнулась ослепшая», - вспомнила на допросе юрист.

По ее словам, главного врача не было в клинике 7 сентября. Она появилась утром 8 числа.

«Пациентка уже была в таком состоянии, что кричала. Со слов Марии - это ее фраза - что пациентка кричит, как раненый дельфин. У нее паническая атака. Причем эти крики слышал весь персонал. Пациентка сама понимала, что ей нужна медицинская помощь. Вместо этого она получила снотворное», - рассказала допрашиваемая.

Было решено перевезти пациентку в госбольницу, она находилась без сознания. В медицинском учреждении пациентка умерла спустя несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина умерла через несколько дней после двух пластических операций.