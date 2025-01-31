Кричала на улице, что бабушка умерла: 11-летняя девочка зарезала пенсионерку за отказ отпустить погулять

В Москве 11-летняя девочка убила свою бабушку. Причиной послужило то, что пенсионерка не отпустила внучку на прогулку, так как должен был прийти репетитор. Подробности выяснил Telegram-канал Baza.

По данным источника, 30 января ребенок остался с 75-летней бабушкой. Несовершеннолетняя не ходит в школу из-за проблем со здоровьем, поэтому вместе с пожилой женщиной дожидалась учительницу дома. Но после обеда девочка решила, что хочет не учиться, а гулять. Вот только бабушка была против.

Узнав, что на улицу ее не пустят, девочка вышла из себя. Она схватила нож и ударила им старушку в правый бок. Женщина упала, истекая кровью, а ее внучка выбежала из дома и стала кричать: «Бабушка умерла».

Источник сообщает, что соседка семьи зашла в квартиру и увидела пенсионерку в крови. После этого она сразу вызвала скорую, но спасти россиянку уже не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Однако судить девочку не будут, так как ей нет 14 лет.

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