Больно сидеть, спать и ходить в туалет: глава СК взял на контроль историю с ожогами на ягодицах у детсадовца

История, в результате которой пострадал воспитанник детского сада в Рыбинске, заинтересовала председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил предоставить доклад по результатам проверки, передает Фонтанка.

Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, которую широко осветили средства массовой информации. Так, в одном из детских садов Рыбинска трехлетний воспитанник получил тяжелые травмы — у мальчика диагностированы ожоги ягодиц. Из-за них ребенку больно сидеть, спать и ходить в туалет.

Как несовершеннолетний получил травмы, пока неизвестно. По некоторым предположениям, у мальчика остались ожоги после того, как его подмывал старший воспитатель. Администрация детского сада при этом своей вины не признает.

Ранее председатель СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьницы в Новосибирске. На девочку напали в туалете образовательного учреждения.