«Кричал, что я в его оболочке»: мужчина в женском пальто нападает на россиянок

Мужчина в красном женском пальто, скрывающий лицо за черной маской, напал на двух женщин в Москве. Пострадавшие из Люберец рассказали о случившемся в беседе с 360.ru.

Первая пострадавшая сообщила, что рано утром проходила мимо жилого комплекса «Яблоневый сад» и в какой-то момент почувствовала сильный удар в спину.

«Стоял мужчина, согнув ноги, сжав предмет, похожий на нож, и кричал, что я как будто бы надела его оболочку. Или я снимаю с него оболочку. Фигурировало слово оболочка», — поделилась она.

Жительница считает, что нападавший был не в себе и накинулся на нее из-за ее розовой куртки. Он крикнул, что она следит за ним и порезал ее пуховик. Свидетельница случившегося собиралась вызвать сотрудников полиции, тогда незнакомец испугался и ушел в супермаркет.

Вторая пострадавшая рассказала, что и на нее напали утром. Она разговаривала по телефону с матерью и заметила мужчину в подъезде, который показался ей подозрительным.

«Он было в розово-красном пальто, таком малиновом», — подчеркнула жительница.

По ее словам, от мужчины неприятно пахло. Она спросила, живет ли он в этом подъезде. Тогда он ударил ее по ноге. Пострадавшая пригрозила полицией, тогда напавший толкнул ее и убежал.

Ранее мы писали о том, что мать пострадавшего мальчика в Татарстане рассказала о поведении тренера. Она заявила, что он дал команду дошкольникам «избить лежачего».