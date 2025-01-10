«Избейте лежачего»: мать пострадавшего мальчика рассказала о поведении тренера дошкольников

Мать избитого в Татарстане мальчика заявила, что тренер сказал детям напасть на ее лежачего ребенка. Она сообщила, что появилось видео с инцидентом в спортивной секции в детском саду. Об этом сообщает 360.ru.

Женщина по имени Яна рассказала, что ее сын посещает кружок по футболу. Однажды он вернулся домой с синяками, которые напугали мать.

«Я говорю, откуда у тебя синяки? Он говорит, я не хотел заниматься, упал, устал, и тренер сказал „избейте лежачего“, и дети начали его пинать. Вот вся история», — поделилась женщина.

Она отметила, что не имеет претензий к детскому саду и школе футбола, но недовольна поведением тренера. Мужчина сначала якобы заявлял, что ничего не докажешь – ведь видео нет. Когда запись с камер появилась, то он признал вину.

«Он сказал: „Ну да, извините, я виноват, но там все равно звука нет. Вы же все равно не слышите, что там говорят, и я такого не говорил“. Вот и все», — объяснила Яна.

Мать мальчика отметила, что тренера уволили. Она довольна решением, ведь боится и за других детей. Она заявила, что сама пострадала психологически и не хочет, чтобы родители испытывали подобное. Также она сообщила о том, как чувствует себя ее сын.

«Мы полностью обследовали его, зафиксировал педиатр все удары. Мы не стали [идти] на экспертизу», — добавила она.

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