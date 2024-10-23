Одна явилась в хиджабе, другая в шапочке из фольги: учительница, надевшая дуршлаг, хотела преподать урок детям

В подмосковных Химках учительница русского языка попала в скандал. Женщину отстранили от работы из-за необычного образа. Она приходила на уроки с дуршлагом на голове. Педагога после этого прозвали пастафарианкой, но, как оказалось, сотрудница школы хотела лишь показать детям, как они выглядят со стороны.

По данным Telegram-канала Mash, необычный образ был ответом тем девочкам, которые недавно явились на уроки в хиджабе и шапочке из фольги. Женщина хотела показать, что школа не является местом для проповеди.

Однако родители несовершеннолетних не оценили воспитательный метод педагога. Сейчас учительница отстранена от работы и переживает, что директора учреждения могут уволить из-за скандала.

Ранее жена бойца СВО из Уфы обвинила учительницу в оскорблении сына. Ей не понравилась реакция женщины на рассказ школьника об отце.