Кричал, что он Бог: стали известны подробности убийства ребенка отцом-фельдшером

Стали известный подробности убийства несовершеннолетнего на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Оказывается, что мужчина, подозреваемый в преступлении, был алкоголиком и считал себя Богом, передает 78.ru.

По данным СМИ, отец погибшего школьника ранее не привлекался к административной ответственности. У него не было проблем с законом. Однако незадолго до убийства глава семейства стал странно себя вести — он признался свободному брату, что ощущает себя Богом. В момент нападения на сына отец якобы тоже кричал, что он является высшей силой.

Также известно, что в 2020 году у мужчины случились проблемы с головой из-за алкоголизма. Тогда петербуржцу сумели помочь, и агрессивного поведения за ним не наблюдалось.

Тем не менее накануне, 6 октября, мужчина, по предварительным данным, сошел с ума и набросился с ножом на восьмилетнего сына. От полученных ранений мальчик скончался. Подозреваемого в его убийстве отца задержали.