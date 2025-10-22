24 дня в горах без укрытия: шансов найти пропавших Усольцевых почти не осталось

Шансы найти живыми пропавших в Красноярском крае членов семьи Усольцевых стремятся к нулю. Волонтеры не нашли их следов в охотничьих домиках в тайге.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, сейчас спасатели склоняются к версии, что Усольцевы погибли в результате несчастного случая вместе со своей собакой породы корги.

По словам специалистов, продержаться 24 дня в горах в условиях 15-градусных морозов и постоянных снегопадов без укрытия невозможно.

При этом остается единственный шанс — если Усольцевым удалось спрятаться в пещере и придумать обогрев.

Напомним, 28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина, согласно основной версии, отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно. 12 октября было принято решение о прекращении поисков, штаб был свернут.

Ранее туристический гид Алексей Исиченко предположил, что семья Усольцевых могла упасть в один из провалов или сбиться с пути и заблудиться в тайге.