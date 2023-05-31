Уролог рассказал о случаях инфаркта яичка у мужчин

Мужчины могут столкнуться с инфарктом яичка – заболеванием, с которым невозможно бороться. Единственное решение проблемы в такой ситуации – удаление яичка.

Подробнее о случаях инфаркта яичек рассказал уролог Мануэль Забитцер.

Специалист объяснил, что заболевание «приводит к омертвению тканей и требует удаления яичка».

Инфаркт яичка наступает вследствие перекрута семенного канатика и пережатия яичковой артерии. Перекрут наступает на фоне сильного переохлаждения или травмы. В результате происходит спазм мышцы, который поднимает яичко.

При инфаркте яичка мужчина чувствует выраженную боль. Мошонка увеличивается на стороне поражения, появляется покраснение.

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